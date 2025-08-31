Antalya’daki Cüce Keçi Olayı Neşelendirdi

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ GÜLDÜRDÜ

Antalya’nın Kepez ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Kılar, Duraliler Mahallesi’ndeki ahırında bir hareketlilik fark etti. Bu sırada cüce keçilerinden birinin kafasında bir poşet olduğunu gördü. Diğer keçilerin ise bu duruma tepki göstererek ondan kaçtığını gözlemledi. Kılar, durumu fark ettiğinde hemen keçinin kafasındaki poşeti çıkartmaya karar verdi.

KEÇİLERİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Hüseyin Kılar, güvenlik kameralarını izlerken oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Kaydedilen görüntülerde, poşeti başına geçiren keçinin diğerlerinin yanına gitmeye çalıştığı ancak sürünün yaklaşık 2 saat boyunca korkarak kaçtığı görülüyor. Kılar, “Sabah uyandığımızda kafeslerde bir hareketlilik gördük. Güvenlik kamerasından baktığımızda, bir keçimizin kafasına poşet girmişti. Hemen gidip poşeti çıkardık. Önceki yıl da buna benzer bir durum yaşamıştık” dedi.

KEYİFLİ ANLAR YARATMAK GÜZEL

Hüseyin Kılar, “İnsanların biraz olsun yüzüne tebessüm koyabildiysek ne mutlu bize” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Poşetin içinde küçük bir delik açmış ve oradan nefes alabiliyordu. Diğer keçiler, ona farklı bir şey gibi gördüğü için korktular. Kafes içinde oldukça yoğun bir hareketlilik oldu” şeklinde konuştu.

Antalya’da yaşanan bu eğlenceli olay, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Başına poşet geçen cüce keçi, hem kendisine hem de çevresindeki diğer keçilere keyifli anlar yaşattı.