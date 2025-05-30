Antalya’daki Dolu Felaketine Müdahale Ediliyor

DOLU VE HORTUMUN ZARARIYLA MÜCADELE

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan dolu felaketi sonrası tarım alanlarındaki yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yaban mersini üreticisi Burçak Uysal, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle dolu yağışını korku içinde izlediğini aktardı. Yanköy Mahallesi’nde meydana gelen dolu nedeniyle büyük zarar yaşayan Uysal, “Felaket yaşıyoruz burada” sözleriyle durumu gözyaşları içinde anlattı.

DOLU FELAKETİ REKOR KIRDI

Dün yaşanan bu afetle ilgili DHA’ya bilgi veren Burçak Uysal, “Dün çok büyük dolu felaketi yaşadık. Normal bir dolunun en fazla 15 dakika sürmesi beklenirken, kamera kayıtlarımız yaklaşık 45 dakika kaydetti” şeklinde konuştu. Uysal, yaşanan olayın “Dünyada bile en son 1985 yılında 85 dakikayla rekor olarak kayıtlara geçmiş” olduğunu belirtti. Ayrıca, 40-45 dakika süren dolu yağışının arabaların camlarını patlattığını, insanların kapalı alanlara geçerken zorluk çektiğini ve kayıplar yaşamaktan korktuklarını ifade etti. Hasar tespit edilen alanlarda meyve zayiatının da büyük boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, bölgede hasar tespit çalışmalarına yönelik 3 ekip ve 10 personel görevlendirdi. İlgili ekipler, özellikle Yanköy, Eskiyürük, Şatırlı, Töngüşlü, Zırlankaya, Büğüş, Tekke ve Alacami mahallelerinde zarar gören alanlarda incelemeler yapıyor. Hem seraların hem de açıkta bulunan meyve ağaçlarının zarar gördüğü tespit edildi.