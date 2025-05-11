Antalya’daki kaza tartışma yarattı

KAZADA YARALANAN YOK, GERGİNLİKLER YAŞANDI

Antalya’da gerçekleşen kamyon ile otomobil arasındaki kazada, şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Araç, refüjdeki bariyerlerin üstüne çıkarak durdu. Kaza sonrası taraflar arasında “Kim haklı” tartışması yaşandı. Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat-Alanya D-400 Karayolu’nda meydana gelen olayda, Alanya istikametine doğru giden Raşit K. tarafından kullanılan 07 LT 740 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ahmet Ç.’nin kullandığı 44 ADT 627 plakalı damperli kamyon çarpıştı.

YARDIM GELDİ, SAĞLIK EKİPLERİ KONTROL YAPTI

Çarpışmanın etkisiyle sağ şeritten sol şeride savrulan otomobilin yolcuları, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobilde bulunan bir kadın, olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi. Kendini iyi hissettiğini belirten kadın, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

TARTIŞMALAR KARAKIŞA DÖNMEDİ

Kaza sonrasında otomobil sürücüsünün yakınları ile kamyon şoförü arasında, kazanın nasıl meydana geldiği konusunda yoğun gerginlikler yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemek için olay yerine gelen jandarma ekipleri müdahale etti. Refüjdeki çelik bariyerlerin üzerine çıkan otomobilin bir kısmının yolda kalması, D-400 Karayolu’nda Manavgat’tan Alanya istikametine giden araçlar için tehlike teşkil etti. Yol, trafik ve jandarma ekipleri tarafından kontrol edilerek otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.