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Antalya’daki Kazada Araçlar Hurdaya Döndü

KAZA ANINI İLAN EDEN OLAY

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında iki araç hurdaya döndü ve sürücüler yaralandı. Kaza, Manavgat ilçesindeki Evrenseki Mahallesi’nde bulunan Antalya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Duygu K. isimli sürücünün kullandığı 07 RM 433 plakalı Volkswagen Polo, Kömürcüler Kavşağında Abdulkadir Ö.’nün yönetimindeki 46 ACL 433 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

KAZANIN SONUCU VE MÜDAHALE

Duygu K.’nın otomobili çarpışmanın etkisiyle refüjde yer alan bir trafik levhasını devirerek takla attı ve kazada kullanılan araçların parçaları etrafa yayıldı. Olayda yaralanan sürücüler, Duygu K. ve Abdulkadir Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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