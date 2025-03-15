Antalya’daki Kazada Üç Kişi Yaralandı

ANTALYA’DA KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA KAZA

Antalya’da köprülü kavşak yan yola giren bir otomobil, karayoluna çıkan geniş alanlı başka bir otomobile çarpmamak için köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kaza sonrası, çarpan araç yoluna devam ederken, bariyerlerin hasar verdiği otomobildeki 3 kişi büyük bir şans eseri yaralı olarak kazayı atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaşanan olay Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Antalya’dan Alanya’ya seyir halindeki Fatih Beyazer, 07 BLJ 123 plakalı Fiat Cross marka cip ile Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yola girdiği esnada, Sorgun Mahallesi 8088 Sokaktan yan yola geniş kavisle dönüş yapan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek köprülü kavşağın girişindeki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Fatih Beyazer ve yolcular Muğdat Kara ile Rıdvan Sofuoğlu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yara alan kişilere müdahalede bulundu ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.