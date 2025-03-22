Antalya’daki Kazada Üniversiteli Genç Kız Öldü

TRAJİK KAZA ANINDA GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’da meydana gelen bir trafik kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Ceren Karacaoğlu yaşamını yitirdi. Kazanın detayları, akşam saat 22.30’da Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meltem mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda gerçekleşti. Ahmet C. C. yönetimindeki özel halk otobüsü dönüş yaptığı sırada, Ahmet Ü. kontrolündeki hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza gerçekleşti. Hafif ticari araç kaldırıma çarparak ciddi bir kaza yaşandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ KAZADA ZARAR GÖRDÜ

Kaza sebebiyle, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Karacaoğlu, çarpmanın etkisiyle yola fırlayıp metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Ü. de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan geriye ise genç kızın kaldırıma ve yola saçılmış eşyaları kaldı. Bu eşyalar arasında yer alan nazar boncuklu anahtarlık, olayın acısını gözler önüne serdi.

KAZA ANINA DAİR GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs dönüş yaparken hafif ticari aracın kaldırıma çarptığı anlar net bir şekilde görünmekte. Aynı zamanda otobüs şoförü ve yolcuların kazayı merak edip araçtan indikleri anlar da kayıtlara geçti. Bu talihsiz kaza, herkes için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.