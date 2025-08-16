Antalya’daki Müze Paketleme İşlemi Devam Ediyor

ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE TARİHİ ESERLERİN PAKETLENMESİ DEVAM EDİYOR

Antalya’da 1972 yılında faaliyete geçen ve depreme dayanıklılığı bulunmadığı için yıkım kararı verilen Antalya Arkeoloji Müzesi’nde tarihi eserlerin paketleme süreçleri devam ediyor. Kentte birçok sivil toplum kuruluşu, müze alanıyla entegre olan Karayolları’na ait alanın da yeni müze projesine dahil edilmesini ve mevcut yapının tamamen yıkılmamasını, kısmen korunarak yeni projenin uygulanmasını talep ediyor. Bu duruma rağmen bazı gruplar, müze binasının yıkımına karşı çıkıyor.

100 BİN TARİHİ ESER DEPOLANIYOR

Antalya Müzesi, dünyaca ünlü ve önemli birçok eseri barındırıyor. Müze, yaklaşık 100 bin tarihi esere ev sahipliği yapıyor ve bu eserler arasında büyük heykel ile lahitlerin sayısı yaklaşık 200. 16 Temmuz’da ziyarete kapatılan müzenin 600 metre uzunluğundaki çevresi, 4 metre yüksekliğindeki alüminyum perdelerle kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 90 çalışan, eserlerin paketlenmesi, taşınması ve depolanma işlemlerinde görev alıyor. Müzedeki vitrinlerde yer alan küçük eserler toplanarak, malzeme türüne uygun şekilde paketlendikten sonra havalandırma ve iklimlendirme koşullarına uygun olarak müze bahçesindeki yaklaşık 10 konteynere yerleştiriliyor. Konteynerlerde yer alan tarihi eserlerin yerleştirilme planı da önceden hazırlandı.

BÜYÜK HEYKEL VE LAHİTLERİN TAŞINMASI

200 civarındaki büyük heykel ve lahitten bazıları, müzenin denize bakan duvar tarafına taşınırken, bir kısmı Doğu Garajı Nekropol Müzesi deposuna kaldırıldı. Bazı eserler de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi’ne gönderildi. Bu eserler arasında, Marcus Aurelius heykeli, su altında çıkarılan 1000 yıllık parfüm şişesi seti gibi özel parçalar yer alıyor.

YENİ MÜZE PROJESİ İÇİN HEDEF 2026

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde; İsviçre’den geri getirilen Herakles Lahdi, ABD’den dönen Yorgun Herakles heykeli, Yüzyılın Hazinesi Elmalı sikkeleri ve Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos’a ait ikonlar, önemli eserler arasında bulunuyor. Ayrıca ünlü dansöz heykeli, Athena, Afrodit ve İmparator Caracalla heykeli gibi tanrı ve tanrıça figürleri, özel paketlerle korunuyor. Yeni müze projesinin, 2026 yılı Kasım ayında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali’ne yetiştirilmesi planlanıyor.

MÜZENİN YIKIMINA KARŞI DAVALAR DEVAM EDİYOR

Müze içindeki eserlerin büyük çoğunluğunun paketleme ve depolama işlemleri tamamlanırken, mevcut müze binasının yıkımına karşı duran sivil toplum kuruluşlarının eylemleri de sürüyor. Antalya Müze Çalışma Grubu olarak adlandırılan platform, müzenin kapatılması sürecinin iptali için dava açtı. Müze Çalışma Grubu’ndan Avukat Duygu Kozanoğlu, Antalya Barosu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Antalya Kültürel Miras Derneği ve bazı vatandaşlar adına Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde hem kapatma işleminin iptali hem de yürütmeyi durdurma talep etti.