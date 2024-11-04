Antalya’daki Rus ve Ukraynalı Artışı Uyarısı

ANTALYA’DA SORUNLAR ACİL OLARAK ELE ALINMALI

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya’ya gelenlerin yol açtığı sorunlara dikkat çektiği yazısında bu meselelerin acil çözüm gerektirdiğini belirtti. Ortaylı, yazısında “Ukrayna – Rusya Savaşı’nda dikkatle tarafsız kalmamıza rağmen savaş nüfus cürufunu bize akıttı. 200 bin tane ne idüğü belirsiz Rus ve Ukraynalı, şehri istila etti” dedi. Bu durumun kiraları artırdığını, hatta daha da artırıldığını ifade etti. İç göç nedeniyle karmaşık bir yapı sergileyen şehirde, kötü niyetli ev sahiplerinin eski kiracılarını zorla çıkardığını belirten Ortaylı, 10 yıl önceki vilayet idaresinin bu konuda kendisine verilen yetkileri kullanmadığını vurguladı.

EMLAK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ GÖRÜNTÜSÜ

“Hiç değilse şehrin bazı bölgelerini bu kaçakların istilasına kapatması lazımdı” diyen Ortaylı, emlak fiyatlarının yükseldiğini ve özellikle Konyaaltı’nda sığınmacıların bölgeyi işgal ettiğini açıkladı. Belek bölgesinin karışık mimarisinin yanı sıra, lüzumsuz golf sahalarının Fıstık Çamı bölgesini tahrip ettiğini vurguladı. Batı bölgesinde de dikkate değer görüntüler oluştuğunu belirten Ortaylı, tarımsal alanlarda Batı Avrupalı arazi sahiplerinin, örneğin İngilizlerin, satın aldıkları arazileri satmasına dikkat çekti. “Bütün Türkiye, bu tip ikinci sınıf spekülatörlerin alanı oldu. Antalya ve İstanbul bunun başında geliyor” dedi.

ARAİŞ SPEKÜLASYONU YAPILMAMALI

“Artık sorunların ciddi olarak ele alınması lazım” diyen Ortaylı, “Biz arazi spekülasyonu yapacak bir memleket değiliz” ifadesini kullandı. Türkiye’deki serbest arazi alım satımına gereksiz yere girilmemesi gerektiğini dile getiren Ortaylı, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuda daha ihtiyatlı ve önleyici davrandıklarını sözlerine ekledi.