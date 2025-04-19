Antalya’daki Üçüzler Buluşma Etkinliği Yapıldı

ÜÇÜZLER BULUŞUYOR ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Antalya’da, aynı hastanede doğan birçok üçüz, gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yürütülen “Üçüzler Buluşuyor” etkinliği, kentte 15 yıldır sağlık hizmeti sunan Vitale Hastanesi’nde dünyaya gelen üçüzler, aileleri ve doktorların katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklar, tiyatro gösterisini izleyerek, maskotlarla eğlenerek ve yüzlerini boyatarak keyifli vakit geçirdi.

HASTANE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Hastanenin Müdürü ve kadın hastalıkları ile doğum uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, hastanenin 15 yıllık hizmet süresince 39 bin doğum yapıldığına dikkat çekti. Riskli gebelikler ve doğumlar üzerinde daha fazla yoğunlaştıklarını ifade eden Şengör, “Bugüne kadar hastanemizde 80 üçüz doğumu gerçekleşti. Bu sayı, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Üçüz doğum yaşayan aileler, ortak bir hüzün, sabır ve stres sürecinden geçtiler. Çünkü bu bebeklerin tamamı doğumdan sonra yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız ve aileler, özveriyle hareket etti. Bu çocukların bugünlere gelmesine hep birlikte vesile olduk.” şeklinde konuştu. Ayrıca, etkinliği hem bu ortak geçmişi anımsamak hem de ailelerin buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlediklerini vurguladı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na atıfta bulunarak bu özel günü tercih ettiklerini belirtti. En büyük üçüzlerin 14 yaşında olduğuna dikkat çeken Şengör, “En küçük üçüzlerimiz ise henüz bir ay önce dünyaya geldi. Yoğun bakımdaki süreçleri devam ediyor, gayet sağlıklılar.” dedi.

AİLELER ÜÇÜZ SAHİBİ OLMAKLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Üçüz sahibi annelerden Huriye Aksu, üçüz bebek beklediğini öğrendiğinde büyük bir heyecanla karşılaştığını dile getirerek, doktoruna tekrar tekrar kontrol ettirdiğini ve gerçekten üçüz gebelik olduğunu öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını aktardı. Evde, aynı anda üç bebeğe bakım vermenin zorluklarını ifade eden Aksu, “Yemeğimizi bile yiyemiyoruz ama hepsi birer mutluluk kaynağı.” dedi. Üçüz babası Hasan Aksu ise bu durumun büyük bir sorumluluk yüklemesine rağmen son derecede keyifli ve anlamlı bir süreç olduğunu belirtti. Hastanenin ilk üçüzlerinden Mina Elçin, kardeşleri Minel ve Hasan ile birlikte yaz günü dünyaya geldiklerini, doğduklarından itibaren her şeyi birlikte yaşadıklarını söyledi. Anne kokusunun yanı sıra kardeşlerinin kokusunu da içine çektiğini belirten Elçin, “İlk oyunlarımızı birlikte oynadık, ilk adımlarımızı birbirimize attık. Sevmeyi, sevilmeyi, gülmeyi birlikte öğrendik. Okula başlamanın heyecanını birlikte yaşadık, birbirimizin can yoldaşı olduk.” diye konuştu.