Antalya’daki Ustalar, İş Güvenliğini Paylaştı

KLİMA MONTAJI YAPARKEN GÜVENLİK KURALLARINI UNUTTULAR

Antalya’da klima montajı gerçekleştiren bazı ustalar, iş güvenliği kurallarını ihlal ettikleri anları sosyal medya hesaplarında yayımladı. Bu paylaşımlar, izleyenler arasında büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Klima montajı sırasında tehlikeli hareketler sergileyen ustaların videoları, birçok kişi tarafından eleştirildi. Güvenlik ekipmanları kullanmadan çalıştıkları görülen ustaların bu davranışları, iş güvenliği konusundaki hassasiyeti sorgulattı.

HUKUKİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Uzmanlar, bu tür uygulamaların sadece iş alanında değil, aynı zamanda hukuki açıdan da ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. İş güvenliğinin temeli olan kuralların ihlalinin, iş kazalarına yol açabileceği belirtiliyor.