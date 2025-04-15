Antalya’daki Yangın Korku Yarattı

YANGININ OLAY YERİ VE MÜDAHALE SÜRECİ

Antalya’da bir markette meydana gelen yangın, işletme sahibi kadın ve oğlu için büyük bir panik yarattı. Olay, saat 17.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Caddesi ile 3076 sokak kesişiminde bulunan markette gerçekleşti. Marketin üst katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar hemen market sahibini ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni uyardı. Ancak, vatandaşların kendi imkanları ve yangın tüpleri ile yaptığı müdahale yetersiz kaldı ve alevler hızla büyüyerek marketin üst katını tamamen sardı. Kısa süre içinde alt kata da sıçrayan alevler, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar ile birlikte kilometrelerce uzaktan görünür hale geldi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ VE PANİK ANLARI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ancak akşam mesai çıkışı nedeniyle oluşan trafik, ekiplerin yangın yerine ulaşımını zorlaştırdı. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangının ilk anlarına dair görüntüler ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, marketin alevler içinde yanarken, panik yaşayan ve gözyaşlarına boğulan market sahibi kadının vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

VATANDAŞIN TANIKLIĞI

Yangını ilk fark eden ve yangın tüpü ile müdahale etmeye çalışan vatandaşlardan Umut Çelik, durumu şöyle değerlendirdi: “Dükkanda otururken dumanın üst katta köşeden çıktığını gördük. Kardeşim araçtaydı, yangın tüplerini alarak içeri girdi. 2 tüp bir anda bitti, gücümüz yetmedi. 3 dakika içinde küle döndü burası, her şey üst kattan başladı. Oradan da alt kata sıçradı, binayı komple sardı. 3 dakika içerisinde her yeri sardı.” Yangın sonucunda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.