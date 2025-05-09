Antalya’daki Yangında 12 Kişi Etkilendi

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENENLER

Antalya’da bir sanayi sitesindeki boya atölyesinde meydana gelen yangında, 12 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5006 sokak üzerindeki işyerinde saat 09.30 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sırasında, çalışanlar işyeri içerisindeki yanıcı maddeleri dışarı çıkarmaya çalıştı.

ALEVLERE MÜDAHALE ÇABALARI

Olayı öğrenen 112 Acil Çağrı Merkezi, hemen çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirdi. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın esnasında boya malzemelerini dışarı çıkarmaya çalışan çalışanlar ve işyeri sahibi dahil olmak üzere birçok kişi dumandan etkilendi. Bazı çalışanların ellerinde yanıklar oluştu. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerindeki ambulanslarda dumandan etkilenen bireylere oksijen vererek ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

KURTARMA GİRİŞİMLERİ VE ZARAR

Yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlardan İsmail Güneş, “Yangını fark edince, çatıya çıkarak söndürmeye çalıştık. İçeride bulunan araçları dışarı çıkartarak, müdahale ettik ama söndüremedik. İtfaiye geldi, söndürdü. İçeride boya ve tiner gibi yanıcı malzemeler vardı, onlar yandı. Büyük oranda maddi zarar meydana geldi” şeklinde ifade etti.