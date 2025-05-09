Antalya’daki Yangında 12 Kişi Etkilendi

Yangın Olayının Gerçekleşmesi

Antalya’nın Kepez ilçesinde yer alan Akdeniz Sanayi Sitesi’ndeki bir boya atölyesinde sabah saat 09.30 sıralarında bir yangın çıktı. Olay anında atölyede boya üretimi yapıldığı esnada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Çalışanlar, yangının yayılmaması için atölyedeki yanıcı maddeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildikten sonra, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Dumandan Etkilenenler ve Müdahale

Yangın esnasında, boya malzemelerini dışarı çıkartan iş yeri sahibi ve çalışanlar dahil olmak üzere toplam 12 kişi dumandan etkilendi. Bazı çalışanlarda ise yanık yaraları oluştu. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere ambulanslarda oksijen vererek yardım etti. Yangına ilk müdahalede bulunan İsmail Güneş, “Yangını fark edince çatıya çıkarak söndürmeye çalıştık. İçeride bulunan araçları dışarı çıkartarak müdahale ettik ama söndüremedik. İtfaiye geldi, söndürdü. İçeride boya ve tiner gibi yanıcı malzemeler vardı, onlar yandı. Büyük oranda maddi zarar meydana geldi” şeklinde konuştu.