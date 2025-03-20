Antalya’daki Yangında Trajik Ölüm Olayı

ANTALYA’DA YAŞANAN YANGIN FELAKETİ

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen yangında, yatağından kalkamayan 73 yaşındaki felçli kadın dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Acılı kadının kızı, baş sağlığına gelen kaymakama, “Annem çok mu kötü? Elleri, ayakları var mı?” diye sorarak, yürekleri dağladı. Kızını teselli etmek isteyen başka bir aile üyesi ise, ‘Anne bak yüzü yanmamış’ diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı.

YANGININ ÇIKTIĞI ANLAR

Yangın, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi üzerindeki iki katlı bir evin giriş katında başladı. Sabah saatlerinde dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde bir kişinin mahsur kaldığı bilgisinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve kısa sürede yangını söndürdü. Ancak dumandan etkilenen Sevim Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞULUNUN İFADESİ

Sevim Özdemir’in, oğlu ile birlikte yaşadığı ve felçli olduğu için yataktan kalkamadığı öğrenildi. Yangını fark eden oğlu Mesut Özdemir, annesini kurtarmak için eve girmeye çalıştı ancak yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. Olayı anlatan Özdemir, “Ben işten gelmiştim. Baktım dumanlar çıkıyordu. İçeri girdim ama annemi alamadım. Ev tutuşmuştu, ben de itfaiyeyi aradım” ifadelerini kullandı. Talihsiz kadının cenazesi, olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

Cenazenin alınmasının ardından Serik Kaymakamı Cemal Şahin, acılı aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyaret sırasında, hayatını kaybeden yaşlı kadının kızı, Kalmak’ta bulunan kaymakama, “Annem çok mu kötü? Elleri ve ayakları var mı?” diye sordu. Kaymakam, bu esnada acılı kadını, ‘anne bak yüzü yanmamış’ diyerek teselli etmeye çalıştı.