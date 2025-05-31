Antalya’daki Yörük Türkmen Festivali Açıldı

YÖRÜK TÜRKMEN FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

Antalya’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, resmi açılış töreni ile başladı. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Yörük kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla organize edilen festivalin açılış töreni, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi. Tören, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi’nin performansı ile başladı. Ayrıca, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

ANTALYA VALİSİ’NDEN FESTİVAL VURGUSU

Açılışta konuşma yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e festival için teşekkür etti. Şahin, festivalin önemine değinerek, “Dört yıldır düzenlenen Yörük Türkmen Festivali, unutulmaya yüz tutmuş, Türklüğün yüksek vasfını burada hatırlatıyor. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda özellikle vurguladığı, ‘atinin ufkunda bir güneş gibi doğacaktır’ dediği o yüksek medeniyet vasfı yine yükselecek ve dünyaya adalet, barış, hak, hakikat nedir öğretecek.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NDAN RESMİ AÇILIŞTA DÜŞÜNCELER

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, festivalin kültürel mirasa sahip çıkma hayalinin her yıl daha büyük bir coşkuyla gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Festivale katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Böcek, “Bugün burada, Torosların eteğinde, dağların dilini bilen, doğayı dost edinen Yörüklerin, Türkmenlerin özüne, köklerine, yüreğine dokunuyoruz. Unutmayınız ki Yörük ateşi sönmez, Türkmen eli eğilmez. Bu söz sadece bir cümle değil, asırlardır süren bir yürüyüşün, bir direnişin, bir onurun adıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

KÜLTÜRÜN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Yörüklüğün bir ırk ya da mezhep değil, bir kültür olduğunu vurgulayan Böcek, “Bizler, at sırtında Orta Asya’nın engin bozkırlarından Toroslar’a, Altaylardan Tuna’ya uzanan kutlu bir yürüyüşün çocuklarıyız. Otağımızda kültür yoğurmuş, davuluyla toy kurmuş, sazıyla sevda yakmış Türk’ün Yörük Türkmen torunlarıyız. Bizim için yiğitlik, cesaret, azim ve çalışkanlık, sevgi ve hoşgörü, vefa dilimizden ve yüreğimizden türkülere, destanlara dönüşmüştür. Ne ezeriz, ne eziliriz, ne de eğiliriz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muhittin Böcek, Sibel Gezen’e İl Hatun’u kılıcını takdim etti. Törenin ardından festivalde sanatçı Kıraç konser verdi. Kıraç, burada yaptığı konuşmada, Antalya’da Yörük Türkmen Festivali’nde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Festival, 1 Haziran’da sona erecek.