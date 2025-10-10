Antalya’daki Zeytinpark’a İki Anıt Zeytin Ağacı Getirildi

Manisa’da otoyol çalışmaları sırasında kökleriyle birlikte 10 yıl önce Antalya’daki Zeytinpark’a nakledilen 1210 ve 770 yaşındaki iki zeytin ağacının bu yıl toplam 70 kilogram zeytin vermesi bekleniyor. 2 milyon 630 bin metrekarelik alana yayılmış olan, çoğunluğunu zeytin ağaçlarının oluşturduğu yaklaşık 25 bin ağaçtan oluşan Vakıf Zeytinliği, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Antalya Ticaret Borsası tarafından 20 yıllığına kiralandı. Kiralama sonrası, ATB’nin organizasyonunda kurulan Zeytinpark A.Ş. ile bölgenin bakımsız durumu iyileştirildi ve alan temizlendi.

ANTALYA’NIN AKCİĞERİ

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havanın temizlendiği Zeytinpark, çevresi 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgü ile koruma altına alındı. Park içindeki zeytin ağaçlarının çoğunda gençleştirme çalışmaları yapıldı ve doğal alanın korunmasının yanı sıra, çocukların doğayı korumayı öğrenmelerine yönelik etkinlikler de sunuluyor. Zeytinpark, 10 yıl önce getirilen iki anıt zeytin ağacı sayesinde ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ODUN OLMAKTAN KURTARILDILAR

ATB Başkanı Ali Çandır’ın öncülüğünde, İstanbul-İzmir otoyolu projesi kapsamında Akhisar’dan istimlak edilen alanda bulunan 2015 yılında ‘Uslu’ türü anıt zeytin ağaçları, özel yöntemlerle köklerinden çıkarılarak Zeytinpark’a taşındı. İki yıllık bakım sürecinin ardından, bu asırlık ağaçlar 2019 yılından itibaren her yıl meyve veriyor. Toplanan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak, bir kısmı ise yağ yapımında kullanılıyor. Ürünlerinin özel bir şekilde işlenmesi dikkat çekiyor.

70 KİLOGRAM ZEYTİN BEKLENİYOR

Ali Çandır, “Yaptığımız araştırmaya göre buraya diktiğimizde 1200 yaşındaydı. Şu an 1210 yaşında diyebiliriz. Gerekli bakımlarını yapıyoruz. Her yıl az da olsa hasat yaparak, hayatta tutmaya çalışıyoruz” diyerek, bu ağacın Zeytinpark için sembol haline geldiğini belirtti. 770 yaşındaki zeytin ağacı da verime geçti ve bu iki ağaçtan toplamda 70 kilogram zeytin almak umuluyor.

ZEYTİNPARK SEVERLERE HEDİYE EDİLECEK

Çandır, bu iki ağaçtan elde edilecek zeytinlerin ticari değerinin ötesinde bir anı olarak Zeytinpark severlere hediye edileceğini ifade etti. “Bunları sofralık olarak değerlendireceğiz ama yağını da sıkabiliriz. Çok nadide olduğu için, miktar da çok olmadığı için sadece salamura yaparak dağıtmayı daha uygun görüyoruz” sözleriyle sürecin detaylarını paylaştı.