Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) Klasik Müziği Tanıttı

ANTALYA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI SANAT SEZONUNU FİNALDE KAPATTI

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2024-2025 sanat sezonunu muhteşem bir finalle taçlandırdı ve klasik müziğin başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu. Orkestradan yapılan bilgilendirmeye göre, sezon kapanış konseri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi.

KONSERDE ÖNE ÇIKAN SANATÇILAR

Klasik müziğin dört önemli eserinin yer aldığı konserde, uluslararası alanda kazandığı tecrübe ve başarılarla tanınan Avustralyalı şef Matthew Coorey yönetimi üstlendi. Türkiye’nin tanınmış ödüllü viyolonsel sanatçılarından Poyraz Baltacıgil ise konserde solist olarak sahne aldı. Sanatçılar, Claude Debussy’nin iki piyanolu olarak yazdığı ve orkestra için düzenlenen zarif eser olan Petite Suite, Robert Schumann’ın La minör Viyolonsel Konçertosu, Antonin Dvorak’ın doğa sevgisini pastoral duygularla işlediği Silent Woods ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın Re majör 38 numaralı “Prag” senfonisini seslendirdi.

Coorey’nin yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen bu konser, 2024-2025 sanat sezonunun tamamlandığını müjdeledi. Orkestra, ayrıca 25. kuruluş yılının gururunu yaşadı.