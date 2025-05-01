Antalya DOB, “7 Kocalı Hürmüz” Gösterisinde

ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ “7 KOCALI HÜRMÜZ” MÜZİKALİNİ SUNUYOR

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverlerle buluşturacağı “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinin heyecanını yaşıyor. Antalya DOB’dan gelen bilgiye göre, Türk sinema tarihinin önemli eserlerine imza atan ustaların yarattığı bu müzikal, 2-10 Mayıs tarihleri arasında saat 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelenecek.

MÜZİKALİN DETAYLARI VE KADROSU

Türk sinemasında 200’den fazla filmin senaryosunu yazan Sadık Şendil’in kaleme aldığı eserde, Attila Özdemiroğlu besteleri, Sevgi Sanlı ise şarkı sözleriyle yer alıyor. Müzikal, orijinal metin ve müziklere sadık kalınarak modernize ediliyor. Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem, müziği yeniden düzenliyor. Rejisörlüğünü Mehmet Fatih Şanal’ın üstlendiği müzikalde, koreografinin Özgür Adam İnanç, kostüm tasarımının Nursun Ünlü, dekorun Gürcan Kubilay ve ışık tasarımının ise Mustafa Eski’ye ait olduğu belirtiliyor. Eserde orkestra, solistler, koro ve bale, orkestra şefi Ömer Yöndem yönetiminde sahne alacak, koro şefliğini Mahir Seyrek yapacak.

HÜRMÜZ’ÜN HİKAYESİ

İstanbul’un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda geçen ve erkek egemen toplumda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Hürmüz’ün hikayesi, eserde anlatılıyor. “Hürmüz” karakterini Sema Çavuşoğlu, “Hikaye Anlatıcı”yı Fatih Şanal, “Doktor”u D. Emre Akyurt, “Kadı”yı Taner Ölçen canlandırıyor. Diğer rollerde ise M. Yusuf Yıldız (Ömer), Ercan Hüseyin Uğur (Berber), Mustafa Özşamlı (Hızır Reis), Devrim Demirel (Hallaç Rüstem), Erdi Can Aybaş (Bekçi Memo), Erman Baba (Ali), Semiha Derya Boran (Safinaz), Pınar Tekol (Havva), Betül Uzunoğlu (Anne), Şen Sılay Erman (Rukiye) ve Sinem Seçil Baddal (Nuriye) yer alacak.

Biletler, Antalya DOB gişelerinden ve “www.biletinial.com” adresinden satın alınabilir.