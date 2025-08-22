Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 10 Yılda 128 Böbrek Nakli Yapıldı

ANTALYA’DA 10 YILDA İKİNCİ HEDEFİ AŞAN BAŞARILI ORGAN NAKİLLERİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 10 yıl içinde toplamda 128 böbrek ve 51 karaciğer nakli gerçekleştiriyor. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2015’in ağustos ayında faaliyete geçen Organ Nakli Merkezi, kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutladı. 2022’de ruhsatını yenileyen merkez, 16 yatak kapasiteli servisiyle hem bölgesel hem de ulusal düzeyde önemli bir referans noktası haline geldi.

DENeyimli EKİP HİZMETTE

Organ Nakli Merkezi, Müdür Prof. Dr. Arif Aslaner liderliğinde Doç. Dr. Kemal Eyvaz, uzman doktor Sami Kolsuz, iki organ nakli koordinatörü ile birlikte çalışan 7 klinik hemşire ve 8 ameliyat hemşiresi ile 3 destek personelinden oluşan bir ekiple faaliyet gösteriyor. 2015 yılında ilk kadavradan böbrek nakli yapılırken, 2016’da ilk kadavradan karaciğer ve ilk canlı vericili böbrek nakilleri gerçekleştirildi; bu yıl ise ilk canlı vericili karaciğer nakli yapıldı. Elde edilen başarılar, organ bağışı konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

HASTA GÜVENLİĞİ VE ETİK DEĞERLER ÖNE ÇIKIYOR

Prof. Dr. Aslaner, merkezin kuruluşundan itibaren hasta güvenliği, etik değerler ve bilimsel gelişmleri ilke edindiklerini ifade ediyor. 10 yıl geriye dönük bakıldığında, hem medikal hem de insani açıdan büyük bir ilerleme kaydettiklerini duyuran Aslaner, “10. yılımızda geriye dönüp baktığımızda hem medikal hem de insani açıdan büyük bir yol katettiğimizi görmekten gurur duyuyoruz.” diyor.

ORGAN NAKLİ BİR YAŞAM KAYNAĞIDIR

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, organ naklinin, “uçurumun kenarında bekleyen bir insanın elinden son anda tutulması” benzetmesini yaparak, hayatla ölüm arasındaki çizginin çok ince olduğunu vurguladı. Aras, “Canlıdan ya da kadavradan yapılan her nakilde büyük bilgi birikimi ve emek vardır. Cerrahi bir hekim olarak bizler de saatler süren ameliyatlarla bu emeğin bir parçası oluyoruz ancak bu, yalnızca ameliyat süreciyle sınırlı değil, öncesi ve sonrası, tüm aşamalarıyla büyük bir fedakarlık, özveri ve öz disiplin gerektiriyor.” şeklinde değerlendirme yapıyor.