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Antalya Elektrik Kesintisi AEDAŞ Listesiyle Takipte

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AEDAŞ AÇIKLAMASI

Antalya’da elektrik kesintileriyle ilgili araştırmalar AEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden yapılıyor. Antalya Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (AEDAŞ) gelen verilere göre, 4 Mart tarihinde Antalya’nın farklı ilçelerinde değişen sürelerde elektrik kesintileri görülüyor. Gözler, “Antalya’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrik ne zaman gelecek?” sorusunun cevaplarında.

ANTALYA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Güncel elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler için AEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin bulunduğu “ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ” sayfasına gidilebilir. Buradan, kendi ilçe, mahalle ve sokağını seçerek bölgesindeki elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgi edinmek mümkün.

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