Antalya Elektrik Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

ANTALYA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Antalya’da elektrik kesintisi ile ilgili gelişmeler, AEDAŞ yani Antalya Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından paylaşıldı. 4 Mart günü Antalya’nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durum, vatandaşlar arasında soru işaretlerine yol açarken, “Antalya’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?”, “Antalya’da elektriğin ne zaman geleceği?” gibi sorular gündeme geliyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMA YOLU

Antalya’da yaşanan elektrik kesintileri hakkında güncel bilgiler almak isteyenler, AEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti listesine ulaşabilir. “ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ” bağlantısına tıklayarak, kendi ilçe, mahalle ve sokağınızı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Bu bilgiler, elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini öğrenme açısından büyük önem taşıyor.