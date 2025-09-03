Antalya Emniyet Ekipleri Sorgulama Yaptı

SON İKİ HAFTADA YAPILAN UYGULAMALAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son iki haftalık süreçte yapılan uygulamalar ve denetimlerde toplamda 582 bin 480 şahsı sorguladı. Bu süreçte, 691’i aranan şahıs olmak üzere 3 bin 312 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 392 şüpheli ise tutuklandı. Emniyet birimleri, “Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Yağma ve Hırsızlık” suçları dahil, asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik denetimlerini sürdürmekte.

ARAÇ DENETİMLERİ VE İŞLETME KONTROLLERİ

Denetimlerde 101 bin 82 otomobil ve motosiklet incelendi. Bu kontroller neticesinde çalıntı, hacizli veya yakalamalı 54 araç ele geçirildi. Ekipler ayrıca 316 geçici konaklama yeri ile 196 kiralık araç firmasını kontrol etti ve 6 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı. “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçu kapsamında 7 olayda 30 kişiye işlem yapıldı.

IDARI PARA CEZALARI VE SİLAH ELE GEÇİRMELERİ

“Kabahatler Kanunu” çerçevesinde ise 609 kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan operasyonlarda 112 ateşli silah, bin 896 fişek ve tüfek kartuşu ile 7 kesici alet ele geçirildi. Emniyet birimlerinin uygulamaları, güvenlik ve asayişin sağlanması açısından önemli bir rol oynamakta.