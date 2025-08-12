Antalya Emniyet Müdürlüğü Denetim Yaptı

DENETİM ORGANİZASYONU

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kontrolünde, il genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerle çalıntı araçlar üzerine önemli bir çalışma yapıldı. Bu denetimlerde “Güveni Kötüye Kullanma” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” gibi suçlardan aranan araçlar, İnterpol kayıtlı araçlar ve motor ile şasi numarası değiştirilmiş (“chance” tabir edilen) araçlar da hedef alındı. Ayrıca bu kapsamda aranan şahısların yakalanması için özel önlemler alındı.

SORGULAMALAR VE SONUÇLAR

Denetimlerin yapıldığı 60 noktada, 98 ekip ve 296 personel yer aldı. Uygulama sırasında toplamda bin 592 şahıs ve bin 906 araç sorgulandı. Bu süreçte, 10 iş yeri denetlendi. Çalışmalarda 5 araç trafikten men edildi ve 1 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 71 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, ayrıca 5 adet aranan araç ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.