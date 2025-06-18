Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde Tören Düzenlendi

TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde, bir üst rütbeye terfi eden personel için özel bir tören gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, polisliğin sadece bir prosedür değil, aynı zamanda vicdan ve sadakat gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, rütbe almanın yalnızca bir makam değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

DEVLETE VE MİLLETE SADAKAT VURGUSU

Arslan, “Unvanlar değişse de değişmeyen tek şey devletimize ve milletimize olan sadakatimizdir” diyerek, polisliğin suçla mücadele etmenin ötesinde, toplumla bağ kurma mesleği olduğunu dile getirdi. “Başak büyüdükçe başını eğer. Rütbe arttıkça kibir değil, tevazu artmalı. Bu yol tamam oldum deme yolu değil; her yeni unvan, daha büyük bir yükümlülüktür” dedi.

İYİ NİYET VE ADALLET TEMENNİSİ

Törende terfi eden tüm personele tebriklerini sunan Arslan, “Rabbim vicdanınızı kirletmesin, adalet terazinizden şaşırtmasın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz açık, yıldızınız parlak olsun” ifadelerini kullandı. Tören, rütbe takdimi ve ailelerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın yanı sıra Teftiş Kurulu Antalya Çalışma Merkezi Koordinatörü Mustafa Levent Köse, Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Özdemir, emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve personelin aileleri de katıldı.