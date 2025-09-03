Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyonu

OPERASYONLARLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisindeki operasyonlar ve saha çalışmaları sonucu il genelinde 38 şüpheliyi yakaladı. Yapılan bu çalışmalarda 23 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak’ suçuna yönelik 24 ayrı olayda toplam 38 şüpheli şahsı yakalayarak önemli bir başarı elde etti. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 7 kilo 880 gram esrar, 858 gram eroin, 575 gram metamfetamin, 394 gram kokain, bin 271 adet sentetik ecza, 200 adet, yaklaşık 25 bin 731 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 6 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz de bulundu.