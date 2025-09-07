Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Arslan’ın açığa alınmasının ardından gözaltı kararı da verildi. Bu süreçte Arslan’ın eşi hakkında da gözaltı kararı alındı. Soruşturma detaylarına göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat yazısında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Arslan’a “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları yöneltildi.

İKİNCİ BİR GELİŞME OLDU

Soruşturma çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çağrılan Arslan’ın telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Arslan hakkında yakalama emri çıkarıldı. Sonrasında, Arslan’ın gece saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğu öğrenildi. Arslan’ın yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü görevi için Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz vekaleten atandı.

ARAÇ DURDURULDU

Arslan’ın Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterindeki aracının PTS analizleri sonucuyla Cihanbeyli ilçesinde durduruldu. Aracı kullanan kişinin Arslan’ın kardeşi C.T.A. olduğu ve Arslan’ın araçta bulunmadığı bilgisi elde edildi. İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı ve kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı görevini yürütürken, 2021-2024 arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Bugün, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı kararı açıklandı.