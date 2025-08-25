Antalya Emniyeti, 610 Bin Kişi Sorguladı

UYUMLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki hafta içerisinde yaptığı uygulama ve denetimlerde 610 bin şahsı sorgulamış, bunlar arasında 747 aranan şahsın da bulunduğu 3 bin 204 kişiyi yakalamış. Adliyeye sevk edilen 385 kişi tutuklanmış. Emniyet birimleri, asayiş olaylarına karşı kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, yağma ve hırsızlık gibi suçlarla ilgili olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirmiş.

DENETİMLERDE KAPSAMLI İNCELEMELER

Uygulama sürecinde 98 bin 881 otomobil ve motosiklet incelenmiş. Bunun sonucunda, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu tespit edilen 70 araç ele geçirilmiş. Ek olarak, 681 geçici konaklama yeri ve 119 kiralık araç firması kontrol edilerek, 32 işletmeye idari yaptırım uygulanmış. Denetimlerde, “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçuna yönelik 14 adli olayda, toplamda 61 kişiye işlem yapılmış.

SİLAH VE MÜLK ELE GEÇİRME

Bu çalışmalar sonucunda 63 ateşli silah, 478 fişek ve tüfek kartuşu, 4 kesici alet ile 7 gümüş sikke ele geçirilmiş. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 573 kişiye idari para cezası uygulanmış. Bu çerçevede gerçekleştirilen denetimler, güvenliği artırmayı ve suç oranlarını düşürmeyi hedefliyor.