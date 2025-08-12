Antalya Emniyeti İki Operasyon Düzenledi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, eş zamanlı iki operasyon düzenleyerek, çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakaladı ve adli makamlara sevk etti. Ekipler, adli makamların verdiği yakalama emirleri doğrultusunda, ‘asayiş ve diğer suçlardan aranan’ şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

SUÇLULAR ARAHINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANANLAR VAR

Bu operasyonda, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel saldırı, kasten yaralama, silahla tehdit, taksirle yaralama/ölüme neden olma, zimmet, şantaj, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme, 5607 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma gibi suçlardan aranan toplam 125 şahıs yakalandı.

CEZA ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

Yakalanan şahıslar arasında, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 kişi, 5-10 yıl arasında 4 kişi, 2-5 yıl arasında 4 kişi ve 2 yıl altında cezası olan 47 kişi bulunuyor. Kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 58 şahıs ile ifadesi alınmak üzere yakalama emri bulunan 67 kişi adli makamlara sevk edildi.