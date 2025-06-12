Antalya Havalimanı’nda Bebeği Terk Eden Yakalandı

RUS ANNE KİLOZETE BIRAKTIĞI BEBEĞİNİ RUS YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Antalya Havalimanı’nda, Rus annesi Ekaterina Burnazkina (19) tarafından klozete bırakılan yeni doğan Nikol bebek, yaklaşık 8 aylık bir bakım sürecinin ardından Rusya’dan gelen yetkililere teslim edildi. 13 Ekim 2024 tarihinde Antalya Havalimanı’ndaki engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından bulundu. Yapılan incelemelerde, bebeğin terk edilmesinden 12 dakika önce Ekaterina Burnazkina tarafından bırakıldığı ortaya çıktı. Bebeğini terk ettikten sonra annesi Elena Burnazkina ile birlikte pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Moskova’ya gitmek isteyen anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ekaterina Burnazkina, tedavi sürecinin ardından tutuklandı. Elena Burnazkina ise adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ekaterina Burnazkina 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

RUS YETKİLİLER BEBEĞİ TESLİM ALDI

Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gözetiminde yaklaşık 8 aydır bakım altında olan ‘Nikol’ adı verilen bebek, Rusya’dan gelen yetkililere teslim edildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, düzenlenen toplantıda açıklama yaparak, “2006 doğumlu Rus uyruklu bir kadın 14 Ekim 2024 tarihinde Antalya Havalimanı’nda doğum yapmış ve doğan bebeği klozete atarak uçağa binip ülkemizden ayrılmak üzereyken, temizlik görevlisinin dikkati sayesinde bebek klozetten alınarak Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. 23 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Antalya Çocuk Evleri Sitesi’nde bakım altına alınmıştır.” dedi.

Havva Konsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov da “Sevindirici bir gün, çocuğumuz Rusya’ya dönüyor. Bunun daha uzun süreceğini düşündük, ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardımıyla bu süreci hızlandırarak, daha kısa bir sürede tamamlamış olduk” şeklinde konuştu.