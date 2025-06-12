Antalya Havalimanı’nda Bebek Teslimi Gerçekleşti

ANTALYA HAVALİMANI’NDA BEBEK TESLİMİ

Antalya Havalimanı’nda geçen yıl Ekim ayında tuvalette bulunan Rus uyruklu bebek, 7 ay süren koruma sürecinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Rus yetkililere teslim edildi. Olay, 13 Ekim 2024 Pazar günü meydana geldi. Havalimanında temizlik görevlisi, engelli tuvaletinde klozetin içinde yeni doğmuş bir bebek buldu. Yapılan incelemelerde, bebeğin terk edilmesinin üzerinden yaklaşık 12 dakika geçtiğinde, Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina’nın bebekle birlikte tuvaletten ayrıldığı belirlendi. Ekaterina Burnazkina’nın, bebeğin anneannesi olan Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontrol noktasına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptığı ortaya çıktı. İki kadın, Moskova’ya gitmek isterken Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bebek hastaneye sevk edildi.

MAHKEME SÜRECİ VE CEZALAR

Yeni doğan bebek, Antalya Havalimanı’nda doğduktan sonra terk eden Ekaterina Burnazkina, mahkemeye çıkarıldı. İlk duruşmada tahliye talebi reddedilen Burnazkina, 2’nci duruşmada yakın akrabaya karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Bebeğin anneannesi Elena Burnazkina ise beraat etti.

BEBEK RUS YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı ve 7 ay 18 gün süren bakım sürecinin ardından Rusya Federasyonu’nun yetkililerine teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen teslim töreninde konuşan İl Müdürü Galip Sökmen, “Bebeğimizin tüm bakım süreçleri büyük titizlikle yürütüldü. Bugün onu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından ön vasi olarak atanan Maria Hanım’a teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜLKEYE DÖNÜŞ SEVİNDİRİCİ

Antalya Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altında olan bebeğe, uzman personel tarafından özenle bakıldığını belirten Sökmen, süreçte görev alan tüm ekiplere teşekkür etti. Teslim törenine katılan Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teşekkür ederek, “Bugün çocuğumuzun ülkesine dönmesi hepimiz için sevindirici bir gelişme. Üstelik bugün Rusya’da milli bayram, bu da olayı daha da anlamlı kılıyor” dedi.