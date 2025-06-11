Antalya Havalimanı Rekor Yolcu Sayısını Aştı

ANTALYA HAVALİMANI TARİHİ GÜN YAŞADI

Kurban Bayramı tatili sırasında Antalya Havalimanı, bir günde 195 bin 132 yolcuya hizmet vererek 2025 yılının en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Türkiye genelindeki havalimanları ise toplamda 3,9 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Kurban Bayramı döneminde Türkiye genelindeki karayolu, demiryolu ve havayolu trafik verilerini açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE REKOR YOLCU TRAFİĞİ

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki havalimanları 5-9 Haziran tarihleri arasında toplam 3 milyon 871 bin 108 yolcuyu ağırladı. Bayram tatilinde turizm merkezlerinde yaşanan yolcu trafiğine dikkat çeken Uraloğlu, “Bayram döneminde 2025 yılının rekorları art arda geldi” ifadesine yer verdi. Antalya Havalimanı’nda 7 Haziran Cumartesi günü 195 bin 132 yolcu hizmet aldı ve bu rakam, 2025 yılının en yüksek günlük yolcu sayısı olarak kaydedildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 188 bin 354, İstanbul Havalimanı 1 milyon 152 bin 452, Esenboğa Havalimanı 189 bin 470 yolcuyu ağırladı. Ayrıca, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 100 bin 747 ve Muğla Dalaman Havalimanı’nda 134 bin 926 yolcuya hizmet verildi. Bakan Uraloğlu, “7 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı 195 bin 132 yolcu sayısıyla 2025’in en yüksek rakamına ulaştı” dedi. Ayrıca 8 Haziran’da Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 24 bin 880, 9 Haziran’da ise Adnan Menderes Havalimanı’nda 40 bin 947 ve Muğla Dalaman Havalimanı’nda 31 bin 495 yolcu ağırlanarak yeni rekorlar kırıldı.