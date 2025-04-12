Antalya Havalimanı Yeni Terminal Açıldı

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla saat 17.00’de hizmete açılıyor. Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanı’mızın yeni terminal binalarının açılışını gerçekleştirerek, ülkemizin hem havacılık hem de turizm alanındaki önemli projelerinden birini daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız.” sözleriyle bu önemli etkinliği duyurdu.

SEKTÖRE KATKI

Havayolu sektörünün gücünü artıracak olan Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesisleri ile sivil havacılık alanında yeni bir adım atıldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Havalimanımız 2024 yılında direkt ve transit yolcular dahil olmak üzere toplamda 39,2 milyon yolcuya hizmet etti. Havalimanımızın sürekli artan yolcu talebi ve büyüyen turizm sektörümüz bize hep Antalya’da daha büyük bir yolcu kapasiteli tesislere ihtiyacımız olduğunu gösteriyordu.” ifadelerini kullandı.

YENİ KAPASİTE

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nı bu vizyonla geliştirme çalışmalarına hızla başladıklarını ve tamamladıklarını belirtti. Yeni terminal binalarıyla; dış hatlar terminalinin alanının 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalinin ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkarıldığını söyledi. Ayrıca, yolcu kapasitesinde de 47 milyonluk bir artış sağlandığının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle artık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. Havalimanı olacak.” açıklamasında bulundu.

BORU HATTI YATIRIMI

Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapılan yatırımları güçlendirmek üzere yeni bir boru hattı imal edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu hattın Millî Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığına ait boru hattına entegre edildiğini kaydetti. Uçak yakıtı taşımak için havalimanı sahasında inşa edilen boru hattının terminal içindeki körüklere kadar uzandığını ifade eden Uraloğlu, “Böylece yıllık yaklaşık 60 bin tankerin giriş-çıkış trafiğini karayollarından kaldırıyoruz.” dedi.