Antalya Havalimanında Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

ANTALYA’DAKİ OPERASYONLA ÜÇÜNCÜ KEZ KUŞATILDI

Antalya’da uluslararası uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren iki şahıs, havalimanında yakalanıyor. Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunmayan şüphelilerin, iç muayeneleri yapıldığında yuttukları belirlenen 35 kapsül eroinle yakalandığı anlaşılıyor. Havalimanındaki güvenlik kameraları, bu süreçte yaşanan olayları kaydediyor. Antalya Emniyeti, yine başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza atıyor.

MUŞTAK İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S. ve F.M.K. isimli şahısların İran’dan Van’a geçtikleri ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle Antalya’ya geldiklerini öğreniyor. Bu maddelerin, kentteki “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyona başlayan ekipler, Antalya Havalimanında hedef şahısları yakalıyor.

MUAYENE SONUCU ERİON BELLİ OLDU

S.S. ve F.M.K. isimli şahısların hastanede yapılan iç muayene sonuçları, toplamda 278 gram eroinle sonuçlanıyor. Hastanede yapılan muayenede, 35 kapsül halinde uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Yakalanan şüphelilerin, havalimanındaki görüntüleri ve muayene süreçlerinde yuttukları kapsüllerin yer aldığı kayıtlar kameralara yansıyor. İki şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanıyor.