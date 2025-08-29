Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan’ın Mesajı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Arslan, yayınladığı mesajında 30 Ağustos’un tarihin en önemli zaferlerinden biri olduğunun altını çizdi. 30 Ağustos’un, istiklal mücadelesinde sergilenen kahramanlığın somut bir simgesi olduğunu ifade etti.

BAŞKOMUTANIN DEHASINA VURGU

Arslan, “26 Ağustos sabahı Kocatepe’den yükselen top sesleri, yalnızca düşmanı değil, aynı zamanda karanlığı, umutsuzluğu ve boyunduruk zincirlerini de paramparça etmiştir” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu olayın, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te açılan kutlu kapının Anadolu’yu ebedi bir vatan haline getirmesiyle benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Arslan, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da milletin hürriyet aşkı, Başkomutanın dehası ve kahraman ordunun fedakarlığının birleşmesiyle tarihin akışının değiştiği belirtti. Ayrıca, Ağustos ayının, Malazgirt’ten Çaldıran’a, Mohaç’tan Büyük Taarruz’a kadar uzanan destanlarla “Zaferler Ayı” haline geldiğini vurguladı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE BAĞLILIK

Arslan, Türk polisi olarak görevlerinin bu zaferin mirasına, hukukun üstünlüğü, kamu düzeni ve insan onuruna saygı temelinde sahip çıkmak olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle andığını ifade eden Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü gururla kutladığını bildirdi.