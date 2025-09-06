Antalya İl Emniyet Müdürü Görevden Alındı

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Bu gelişme, emniyet camiasında ve kamuoyunda büyük bir yankı buldu. Uzaklaştırma kararının duyulmasının ardından, Arslan’ın kariyeri, görev aldığı birimler ve kişisel geçmişi merak konusu hâline geldi. Detaylar haberin devamında yer alacak.

İLKER ARSLAN’IN KARIYERİ VE GÖREV YERLERİ

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olarak emniyet teşkilatındaki kariyerine başladı. İlk olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev alan Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, Siirt ve Ankara’da çeşitli birimlerde çalışmalar yürüttü, bu süreçte önemli deneyimler kazandı. 2016 ile 2021 yılları arasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığı görevini üstlenen Arslan, bu kritik pozisyondaki hizmetinin ardından diplomatik bir göreve atandı.

DİPLOMATİK GÖREV VE ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ATAMASI

2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak Türkiye’yi temsil eden İlker Arslan, yurt dışındaki tecrübesiyle dikkat çekti. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak, yıllara dayanan tecrübesi ile emniyet teşkilatının öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi. Ancak, 6 Eylül 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA VE BEKLENTİLER

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, bu kararın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde alındığı bildirildi. Fakat, soruşturmanın içeriği ya da kapsamı hakkında henüz kamuoyuna net bir bilgi sunulmuş değil. Sürecin yakından takip edildiği belirtilirken, gelecekte hem İçişleri Bakanlığı’ndan hem de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konu ile ilgili daha detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.