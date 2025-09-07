Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan Gözaltına Alındı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer aldı. Arslan’ın akşam saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi NTV’de yayınlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan elde edilen bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde memeji koruma döneminde görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı çıkarıldı.

BAŞKAN BÖCEK’İN TUTUKLANMASINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Başsavcılığın resmi yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025 tarihinde “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından süreç hızlandı. Böcek, İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırıldıktan sonra yapılan incelemelerde, bir iş insanı ve belediye iştiraklerinden ihale alan E.T. tarafından İlker Arslan’ın adı geçmiştir.

RÜŞVET VE İLİŞKİLER İDDİASI

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddiası ortaya atıldı. Yapılan incelemelerde, Arslan’ın ya da ailesinin para transferi aldığı, bunun yanı sıra eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Bu durumların ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan hakkında “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamasıyla gözaltına alınması talimatı verdi. Ayrıca, Fazlı A.’nin de rüşvete aracılık etmesi ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla gözaltına alınmasına ilişkin talimat verildi.

İLKER ARSLAN’IN KİŞİSEL GEÇMİŞİ

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak çalışan Arslan, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı ve en son İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.