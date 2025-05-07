Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Kanalizasyondan Alınan Örneklerin Önemini Vurguladı. Uyuşturucu Kullanım Oranı Azaldı. A4 En Çok Kullanılan Uyuşturucudur

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE ATIK SU ANALİZ RAPORU ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, kentteki uyuşturucu kullanım oranlarının belirlenmesinde kanalizasyondan alınan örnekler ile oluşturulan Atık Su Analiz Raporu’nun kayda değer bir öneme sahip olduğunu söyledi. Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Sohbetleri programında, uyuşturucu ile mücadelede gerçekleştirdikleri çalışmalara dair bilgi aktardı. Uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen operasyonların aralıksız devam ettiğini ifade eden Arslan, bilimsel verilerin de mücadelede aktif olarak kullanıldığını belirtti.

ATIK SU ANALİZ RAPORU’NUN ÖNEMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan Atık Su Analiz Raporu’nun, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Arslan, raporun Antalya’nın da içinde bulunduğu 81 ilde gerçekleştirilen bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Bu çalışmanın ana hedefinin, kanalizasyondan alınan örneklerle uyuşturucu kullanım oranını tespit etmek olduğunu dile getiren Arslan, elde edilen sonuçların geleneksel yöntemlerle belirlenen oranlarla kıyaslandığında daha net veriler sunduğunu aktardı. Antalya’daki uyuşturucu kullanım oranının bir önceki yıla göre azaldığını ifade etti.

ANTALYA’DA EN FAZLA KULLANILAN UYUŞTURUCU

Yılın belirli zaman dilimlerinde kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinden örnekler alındığını vurgulayan Arslan, hazırlanan rapor sayesinde kentte hangi tür uyuşturucunun ne oranda kullanıldığının belirlenebildiğini açıkladı. Ayrıca, Atık Su Analiz Raporu’na göre Antalya’da en çok kullanılan uyuşturucu maddesinin A4 olarak bilinen sentetik kannabinoid olduğunu öğrendiklerini belirtti. Analizlerin, Emniyetin Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen bir sistem aracılığıyla yapıldığını dile getiren Arslan, bu verilerin mücadele stratejilerini geliştirmede önemli bir destek olduğunu sözlerine ekledi.