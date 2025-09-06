Antalya İl Emniyet Müdürü Uzaklaştırıldı

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Bu olay kamuoyunda geniş bir yankı bulurken, Arslan’ın geçmişi, kariyeri ve özel hayatı da merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesi ile mezun olup emniyet teşkilatındaki kariyerine ilk adımını attı. Mesleki yolculuğuna Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan Arslan, yıllar içinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ve Siirt ile Ankara’da çeşitli görevlerde bulunarak önemli sorumluluklar üstlendi. 2016-2021 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra yurt dışına atandı. 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak Türkiye’yi temsil etti. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı ve güvenlik alanındaki deneyimiyle dikkat çekti.

YAŞI VE KÖKENİ

İlker Arslan’ın doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda kesin olarak yer almadığı için yaşı belirtilmiyor. Ancak, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduğu göz önüne alındığında, muhtemelen 1970’li yılların başında doğmuş olması muhtemel. Bu durumda 2025 itibarıyla yaklaşık 50 ila 55 yaşları arasında olduğu değerlendiriliyor. Aslen Sivas’ın Soğuklu köyünden olan Arslan, Anadolu’nun köklü kültürel yapısıyla şekillenen bu topraklardan yetişmiştir. Memleketine olan bağlılığı ve mesleki duruşuyla öne çıkan Arslan, görev yaptığı her bölgede disiplinli ve kararlı çalışmalarıyla tanınmıştır. Sivas doğumlu olan Arslan, bu kadim toprakların değerleri ile yetişmiş ve uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaparak birçok başarıya imza atmıştır. Mesleki disiplini ve kamu görevine olan bağlılığı, karakterinde de önemli izler taşımaktadır.