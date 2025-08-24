Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 184 Şahıs Yakaladı

OPERASYONUN DETAYLARI

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 184 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim ediyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saatte bir dizi operasyon düzenliyor.

YAKALANAN ŞAHIS SAYISI

Düzenlenen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 şüpheli, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 14 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 şüpheli de dahil olmak üzere toplamda 184 aranan şahıs yakalıyor. Bu kişiler, adli makamlara teslim ediliyor.

SÜREKLİ MÜCADELE

Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıklıyor. Bu tür operasyonların, kamu güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.