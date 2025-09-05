Haberler

Antalya İl Jandarma Proje Denetimi Yaptı

DENETİMLERİN AMACI TRAFİK GÜVENLİĞİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Bir Kural Bir Ömür’ projesi çerçevesinde Manavgat’ta motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 44 motosiklet sürücüsüne idari işlem uyguladı.

REFLEKTİF IŞIKLI BATON KULLANIMI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, 342 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla reflektif ışıklı baton etkin şekilde kullanıldı. Bu uygulama, yolda güvenliği artırmak için oldukça önemli bir adım oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkokul Öğrencilerine Kırtasiye Seti Hediye

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu yıl da okula başlayan 9 bin çocuğa kırtasiye seti hediye edileceğini duyurdu. Destek, yeni eğitim yılına başlamaya hazırlanan öğrencilere verilecek.
Haberler

İzzet Özilhan, Tanınmış İş İnsanı

İzzet Özilhan, Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanınan bir iş insanıdır. Kariyeri ve özel hayatı ile sıklıkla ilgi çekmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.