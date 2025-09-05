Antalya İl Jandarma Proje Denetimi Yaptı

DENETİMLERİN AMACI TRAFİK GÜVENLİĞİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Bir Kural Bir Ömür’ projesi çerçevesinde Manavgat’ta motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 44 motosiklet sürücüsüne idari işlem uyguladı.

REFLEKTİF IŞIKLI BATON KULLANIMI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, 342 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla reflektif ışıklı baton etkin şekilde kullanıldı. Bu uygulama, yolda güvenliği artırmak için oldukça önemli bir adım oldu.