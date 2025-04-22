Antalya İl Sağlık Müdürü Ziyaret Etti

ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle tedavi gören çocukları hastanede ziyaret etti. Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Servisi, etkinlik için hastane yönetimi ve sağlık çalışanları tarafından Türk bayrağı ve renkli balonlarla süslendi. Etkinlik sırasında müzik eşliğinde dans eden çocuklar, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de moral buldu.

HEDEFLERİNE DESTEK OLDU

Ziyarette Özkan’a hastane Başhekimi Uzm. Dr. Recep Yıldırım ve hastane yöneticileri de eşlik etti. İl Sağlık Müdürü Özkan, burada tedavi gören çocukların bayramını kutladı. Servisleri tek tek ziyaret eden Özkan, çocuklarla sohbet ederek, onlara hediyeler verdi. 23 Nisan’ın tarihsel ve kültürel önemine atıfta bulunan Özkan, bu özel günün, çocukların hayal gücü ve umutlarıyla daha da anlam kazandığını vurguladı.