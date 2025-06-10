Antalya-Isparta Yolunda Yangın, Araç Kül Oldu

OTOMOBİL TÜNELDE ALEVE VERDİ

Antalya-Isparta karayolu üzerindeki Kargı Tüneli’nde seyir halindeyken alev alan bir otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 08.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesindeki tünelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde bulunan 32 ACT 242 plakalı Citroen marka otomobil birden alev aldı.

SURFÜCÜ ALEVLERİ GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Alevleri gören sürücü hemen aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yol yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak araç kullanılamaz hale geldi.