Antalya Jandarma Dedektifleri 236 Şüpheliyi Yakaladı

JASAT’IN OPERASYONU

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT), son 72 saat içinde değişik suçlardan aranan 236 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere teslim ediyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların engellenmesi ve suçluların yakalanması hedefiyle gerçekleştirilen operasyonlar ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin yoğun çabalarının sonucu olarak dikkat çekici bir başarıya imza atıyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DAĞILIMI

Yakalanan şüpheliler arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezasına tabi 19 kişi ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 47 kişi de yer alıyor. Son 72 saat içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla toplamda 236 şüpheli adli makamlara teslim ediliyor. Bu durum, Antalya’daki asayişin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ankara’da Memur-Sen Eylem Yaptı

Ankara'da Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirtmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Akçaabat’taki Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Akçaabat'ta gerçekleştirilen 12. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden 15 sanatçının yer aldığı sergide, Gazze'deki çocukların acılarını konu alan eser dikkat çekti.

