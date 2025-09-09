Antalya Jandarma Ekipleri Denetim Yaptı

DENETİM BİLGİLERİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrenci taşıyan okul servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında toplamda 126 okul servis aracı kontrol edildi.

GÜVENLİ TAŞIMA AMAÇLANIYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Trafik Jandarma Timleri tarafından yapılan bu denetimlerin amacı, okul servis araçlarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak. Uygulamalar sırasında denetlenen 126 okul servis aracı, trafik kurallarına uyup uymadığı açısından dikkatlice incelendi.

SÜREKLİ DENETİM VURGUSU

Resmi yetkililer, okul servis araçlarının trafik kurallarına uygun bir şekilde faaliyet göstermesi adına denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.