Antalya Kemer’de Aile Tepki Göstermiştir

ANTALYA’DA SAHİL MAĞDURİYETİ

Antalya’nın Kemer ilçesinde, çocuklarıyla birlikte sahilde yüzmek isteyen bir aile, işletmeler nedeniyle uygun yüzecek alan bulamama sorununu cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşarak bu duruma tepki gösterdi. Bölgedeki vatandaşlar, halk plajları için ayrılan alanların oldukça kısıtlı olduğunu ve şezlong ile şemsiyelerin geniş bir kısmı kapladığını dile getirdi.

HALK PLAJLARI KAMUNUN ORTAK KULLANIMINA AİTTİR

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, işletmelerin sahil alanlarını işgal edercesine hizmet verdiğini belirtti. Gündüz, vatandaşların kendi yiyecek ve içeceklerini sahilde bulundurabileceğini vurguladı ve mağduriyet yaşayanların Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabileceklerini ifade etti. “Denize 50 ya da 100 metre mesafedeki alanlar, kamunun ortak kullanımındadır,” diyen Gündüz, belediyelerin ve diğer idari birimlerin bu konudaki denetim görevini yerine getirmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

SAHİL ALANLARININ KİRALANAMAZ OLDUĞU VURGUSU

Gündüz, belediyelerin sahil alanlarını ‘işgaliye parası’ adı altında kiraladığına dikkat çekti. “Bu alanlar kiralanamaz, buralar halka ait,” diyen Gündüz, devletin bu duruma dahil olması gerektiğini ifade etti. Örneğin, Konyaaltı plaj parklarına gidenlerin giriş için ücret ödediğini hatırlatan Gündüz, kamuya ait park alanlarının neden ücretli olduğuna dair sorgulamalar yapılması gerektiğini belirtti. “Kurumlar görevlerini yapmadığı için tüketiciler haklarını kullanamıyor,” diye ekledi.

YASAK KOYMA YETKİSİ SADECE MAHKEMELERE AİTTİR

Gündüz, vatandaşların sahilleri özgürce kullanma hakkına sahip olduğunu vurgu yaparak, “Eğer parasal bir mağduriyet yaşanırsa, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirler,” dedi. Belediyelerin veya özel işletmelerin, ‘Yiyecek içecek getirmek yasaktır’ yazısı koyma yetkisi bulunmadığını söyledi ve ekledi: “Yasak koyma ve ceza verme yetkisi, yalnızca mahkemelere aittir. İşletmeler, kendi kurallarını koyarak vatandaşı mağdur edemez.” Bu durumun toplumda çatışmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.