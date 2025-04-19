Antalya Kepez’de ceset bulundu, Yusuf Bektaş. Ailesi morgda gözyaşı döktü. Bektaş’ın eşi cinayet iddiasında bulundu. Morga gelen yakınları sinir krizi geçirdi. 3 yaşında iki çocuğu var. Soruşturma devam ediyor, olay araştırılıyor

CESEDİN BULUNMASIYLA AİLE HÜZNE BOĞULDU

Antalya’nın Kepez ilçesinde, 3 Nisan’dan bu yana kayıp olan Yusuf Bektaş’a ait cesedin derede bulunduğunun tespit edilmesinin ardından, ailesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gitti. Bektaş’ın eşi, morgun kapısına yaslanarak gözyaşı döktü. Sabah saatlerinde, Düden Çayı’na su teresi toplamak için inen bir vatandaşın yaptığı ihbar üzerine ekipler hemen harekete geçti ve su yüzeyinde sırtüstü yatan bir ceset buldu. Deniz polisinin su altı kamerası ile yaptığı ilk incelemede, bu cesedin 36 yaşındaki kaynak ustası Yusuf Bektaş’a ait olabileceği değerlendirildi. Üzerindeki kıyafetlerin benzerliği, bunu destekleyen bir unsur oldu.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME DETAYLARI

Olay yerine gelen savcı inceleme yaptıktan sonra, dalgıçlar cesedi sudan çıkardı. Cesedin üzerinde bir çakmak ve Bektaş’ın eşine ait kredi kartı bulunduğu tespit edildi ve bu bilgilerle Yusuf Bektaş’ın cansız bedeninin kimliği kesinleşti. Kayıp olarak arandığı süreçte, üç kişinin ifadesine başvurulduğu ve daha sonra serbest bırakıldıkları bildirildi. Bektaş’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morga gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bektaş’ın eşi Esma Nur Bektaş, morgun demir kapısına yaslanarak ağladı. Kameralara yansıyan bu anlar, izleyenleri derinden etkiledi.

KAYIP SÜRECİNDE YAŞANANLARIN DETAYLARI

Esma Nur Bektaş, eşinin cinayete kurban gittiğini öne sürdü ve şunları söyledi: “3 Nisan saat 5 buçuktan sonra eşim annesinden eve çıkarken kayboldu. Üçünden de şikayetçiyiz. Ne gerekiyorsa cezası verilsin. Benim kocamın kanı yerde kalmayacak. Üstünde benim kredi kartım vardı, cebinde bin lira para vardı. 5 yıllık evliyim, iki çocuğum var, biri 4, biri 3 yaşında. Tüm dünya duysun, kocamın kanını yerde bırakmayacağım.” Bektaş’ın annesi Elif Tüker de oğlunun cinayet kurbanı olduğunu iddia ederek, “Oğlum 3 Nisan’da kayboldu. En son 17.30’da gördüm. Evinin olduğu tarafa doğru gidiyordu. Televizyon programında ‘Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm’ dedi. Üçünden şikayetçiyim, üçünün de cezasını çekmesini istiyorum. Benim oğlumun kesinlikle kanı yerde kalmayacak. Ben oğlumu buldum. Cebinde bin lirası vardı. Bin lira için mi öldürdün?” şeklinde konuştu.

DEFİNE YERİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Acılı ailenin morg önündeki feryatları uzun süre devam etti. Yusuf Bektaş’ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.