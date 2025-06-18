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Antalya Kepez’de Takla Atan Araç

OTOMOBİL TAKLA ATTIKTAN SONRA SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir alt geçitte meydana gelen kazada, otomobiliyle takla atan sürücü yaralı olarak hastaneye götürüldü. Feyza Köse’nin kullandığı 07 P 6186 plakalı otomobil, Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi’nde henüz netleşmeyen bir sebeple duvara çarptıktan sonra takla attı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Diğer sürücülerin olayla ilgili ihbarı üzerine bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, otomobilin içinde sıkışan Köse’yi yaralı halde kurtardı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak polis incelemesi devam ediyor.

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