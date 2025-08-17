Haberler

Antalya Kepez’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

 

UYUŞTURUCU OPERASYONU KEPEZ’DE GERÇEKLEŞTİ

 

Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ö. ve F.K. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

 

ŞÜPHELİLERİN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA AKTİF BULGULARA ULAŞILDI

 

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Rica Apriyanti Evlendi, Eyüp Aslan

Endonezya'dan Trabzon'a gelen Rica Apriyanti, Eyüp Aslan ile lojistik sektöründe evlilik gerçekleştirdi. Nikah töreninde ailelerin katılımıyla duygusal anlar yaşandı.
Kayseri’de “Gazze İçin Kermes” Düzenlendi

Kayseri'de gerçekleşen 'Gazze İçin Dayanışma Kermesi' kadınların hazırladığı yiyecekler ve hediyeliklerin satışına ev sahipliği yaptı. Elde edilen gelir, Gazze halkına ulaştırılacak.

