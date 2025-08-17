Antalya Kepez’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU KEPEZ’DE GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ö. ve F.K. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERİN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA AKTİF BULGULARA ULAŞILDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma merkezindeki işlemleri devam ediyor.