Antalya Kimya Olimpiyatı Düzenlendi

ANTALYA KİMYA OLİMPİYATI DÜZENLENDİ

Akdeniz Üniversitesi’nin fen ve eğitim fakülteleri tarafından 8. Antalya Kimya Olimpiyatı gerçekleştirildi. Bu yılki kimya olimpiyatları, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi B blokta yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen lise öğrencileri, yarışmada kendilerine yöneltilen kimya sorularını doğru yanıtlamaya çalıştı.

OLİMPİYATIN GEÇMİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

Olimpiyatlara ilişkin bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner, etkinliklerin başladığı yılın, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kimya dalında Nobel ödülünü kazandığı yıl olduğunu ifade etti. Kovid-19 döneminde 2 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirilen olimpiyatlara, ülkenin farklı yerlerinden gelen gençler ve öğretmenleri katıldı. Taner, “Aslında bir olimpiyat, kültür ve bilim turizmi de sayılabilir. Türkiye’mizde TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’ndan sonra yapılan tek kimya olimpiyatı bu. Bunun için öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösteriyor.” şeklinde konuştu.

OLİMPİYATIN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Olimpiyatın fen ve eğitim fakülteleri iş birliğiyle düzenlendiği bilgisini veren Taner, bu tür etkinliklerin gençlerin bilim potansiyellerini değerlendirme imkanı sağladığını vurguladı. Takip eden yıllarda daha fazla öğrenci ve katılımcı ile olimpiyatın gelişmesini umut ettiklerini belirtti.