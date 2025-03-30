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Antalya-Konya Arasında Kar Yağışı Etkili Oldu

ANTALYA-KONYA YOLUNDAKİ KAR YAĞIŞI

Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda yalnızca 10 kilometrelik alanda kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrettikten sonra aniden yağmura dönüştü. Akseki-Seydişehir yolunun 1.825 metre rakımda bulunan Alacabel mevkisinde, hava sıcaklığı eksi değerlere düşerek kar yağışını getirdi. Gece saat 23.00 civarında, Akseki-Seydişehir karayolu Battı Çıktı mevkiinde başlayan kar yağışı, Gidengelmez Dağları’nın eteklerine kadar uzandı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Etkili olan kar yağışı sonrası, karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Alacabel bölgesinde kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı. Ancak, karayolları ekiplerinin çalışma gerçekleştirmesinin ardından yolda kalan araçlar yollarına devam edebildi. Kar yağışıyla birlikte Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de yolda güvenlik önlemleri aldı.

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